Rogo in una casa di riposo, un anziano muore a La Spezia

Un anziano è morto in un incendio la scorsa notte in un ìncendio in una casa di riposo a La Spezia. Intorno alle 22 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palmaria per un rogo divampato nella casa di riposo San Vincenzo, nel quartiere del Canaletto. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sono sviluppate in una camera al terzo piano della struttura. Nelle stanze di quel piano si trovavano quattro anziani; uno di loro è stato trovato senza vita, mentre gli altri tre sono rimasti intossicati dal fumo. Soccorsi, sono stati portati all'ospedale Sant'Andrea.