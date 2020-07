Numero chiuso a Cala Mariolu, in Sardegna. Sanzioni fino a 1000 euro

AGI - È di 650 persone il numero massimo di presenze consentite a Cala Mariolu, spiaggia del golfo di Orosei, in provincia di Nuoro. L’ha stabilito con un’ordinanza il Comune di Baunei, fissando anche le modalità per attraccare alla località balneare e le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni: da 100 a 1.000 euro.

“L’accesso a Cala Mariolu", si legge nel provvedimento del sindaco Salvatore Corrias, consigliere regionale del Pd, "potrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo del pontile oggetto della concessione demaniale del 2016. Lo sbarco è previsto nell’orario dalle 9 alle 17. Non si potrà sostare nella spiaggia oltre due ore a testa”.

Ordinanza sindaco contro una delibera della Regione

L'ordinanza arriva dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi in seguito alla delibera della Regione sul piano di utilizzo dei litorali, che ha aperto la possibilità di posizionare altri attracchi amovibili, davanti alla spiaggia del golfo di Orosei. Scelta contestata proprio dal Corrias: “Questa norma della Regione rischia di destabilizzare un sistema di convivenza che negli anni comunque ha tenuto nel migliore dei modi”, ha affermato qualche giorno fa il primo cittadino di Baunei. “Parliamo di una spiaggia talmente bella da essere ambita da tutti e che anche per questo va salvaguarda”.

Tra le preoccupazioni del primo cittadino, la necessità di fare rispettare le norme anti-Covid stabilite per le spiagge libere nei protocolli del ministero della Salute e nell’ordinanza firmata il 17 maggio scorso dal presidente della Regione, Christian Solinas. La nuova disciplina del comune ogliastrino fa chiarezza sull’utilizzo della spiaggia e in particolare riguardo alle modalità di attracco e accesso, che potranno svolgersi solo tramite del pontile in acciaio. Le sanzioni amministrative per chi non rispetterà l'ordinanza possono arrivare anche a 1.800 euro, se la violazione è commessa per finalità turistico-ricreativa che esulino dallo scopo di lucro. I controlli sono affida a polizia locale, barracelli e forze dell’ordine.