Scendono i nuovi contagi, in aumento le morti

AGI - Sono 129 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 190 segnalati ieri. Il totale dei casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia è quindi pari a 244.752. I decessi sono 15, portando il totale a 35.073, ieri erano stati segnalati 13 decessi. Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute e della Protezione civile.

Il totale di attualmente positivi è pari a 12.248, cioè 156 in meno (ieri erano 12.404); i ricoverati con sintomi lievi sono 732, in calo di 13 (ieri 745); in terapia intensiva sono in 49 (+2 su ieri); in isolamento domiciliare 11.467 (ieri 11.612).

Il totale di dimessi e guariti è ora salito a 197.431 (ieri risultavano 197.162). Finora il totale di tamponi effettuato è di 6.305.412, con un incremento di 43.110 rispetto a ieri, mentre il numero di tamponi poi testati è salito a 3.778.483.

Nel dettaglio regionale, la Lombarda oggi registra un incremento di 34 casi e di un decesso rispetto alle precedenti 24 ore; il Veneto 22 casi in piu', contro i 42 di ieri, e due decessi; l'Emilia Romagna 18 casi in piu', contro i 22 di ieri, e due decessi; la Liguria 12 casi in piu' (come ieri) e nessun decesso. Da segnalare il Piemonte con 8 casi, contro uno di ieri, e 3 decessi. Le regioni con 0 nuovi casi sono Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Basilicata e Molise.