Solo tre morti da Covid in 24 ore. Non accadeva da febbraio

Tre vittime nelle ultime 24 ore in Italia per coronavirus: non succedeva dallo scorso febbraio. Zero morti in Lombardia: anche in questo caso un record positivo e non accadeva da due mesi. I decessi nel Paese (ieri erano stati 14) sono così saliti a 35.045 (16.788 in Lombardia). Un decesso è stato registrato in Veneto, uno nel Lazio e uno in Basilicata.

Dopo alcuni giorni di lenta crescita sono scesi i casi totali di contagio: per un ricalcolo della Regione Molise sono 219 e non 218 (ieri erano stati 249) per un totale di 244.434. I guariti, dopo i 143 di oggi (ieri 323), sono in tutto 196.949 mentre le infezioni in corso hanno registrato un -72 (ieri -88) e ora sono relative a 12.440 pazienti, ripartite tra 743 ricoverati (-14 rispetto a ieri), 49 malati in terapia intensiva (50 ieri) e a 11.648 in isolamento domiciliare (ieri 11.561). Dei 219 nuovi casi dell'ultima giornata, secondo il bollettino del ministero della Salute, 51 riguardano l'Emilia Romagna, 48 il Veneto e 33 la Lombardia, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'. Sono quattro le Regioni a non aver registrato nuovi casi: Marche, Umbria, Valle d'Aosta e Molise.

Contagi di importazione

Nel Lazio cresce invece la preoccupazione per 17 nuovi casi, di cui 10 "di importazione": 6 sono di nazionalità del Bangladesh, uno dell'Iraq, due del Pakistan e uno dell'India. "Rivolgo un appello all'utilizzo della mascherina - avverte l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato - o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna".

Dopo i "focolai di ritorno" di origine straniera, linea dura pure del governatore della Toscana, Enrico Rossi, preoccupato per i 13 nuovi casi Covid-19 (su 16 totali) riguardanti persone tornate in volo dall'Albania, da Tirana in particolare, e per un caso dall'Ecuador. Rossi chiede di conoscere i dati non solo di chi è atterrato o atterrerà a Firenze e a Pisa ma anche in altri aeroporti italiani e da lì si sposti in Toscana. Tutti i passeggeri infatti riempiono un questionario dove comunicano alle compagnie aeree il loro domicilio in Italia. "Altrimenti – sottolinea Rossi - se il tracciamento dei passeggeri e la loro sorveglianza attiva non sarà possibile, non resterà che un’unica opzione: bloccare i voli diretti".

Più rigore chiede del resto il ministro alla Salute, Roberto Speranza: "Oltre 250 mila casi Covid in 24 ore. È il nuovo record di contagi a livello mondiale in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno della battaglia. È fondamentale continuare a tenere comportamenti corretti: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani".