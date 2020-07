In risalita i contagi da coronavirus in Italia

Sono in risalita i casi di contagio da coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 (ieri 233) per un totale di 244.216. Piccolo aumento del numero dei morti: 14 (ieri 11) per 35.042 vittime complessive dall'inizio della pandemia. I guariti (323 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 237) sono 196.806. Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368. È quanto si evince dal bollettino diramato dalla Protezione civile.

Nelle ultime 24 ore è sceso di 14 unità rispetto a ieri il numero dei ricoverati con sintomi per coronavirus, che ora sono 757. Ed è fermo a 50, come ieri, il numero dei malati in terapia intensiva. Sono solo tre le regioni in cui non sono stati segnalati nuovi casi di contagio da coronavirus. Si tratta di Valle d'Aosta, Molise e Basicata, ferme a quota zero.

Le 12.368 infezioni in corso sono così ripartite: 757 riguardano i ricoverati con sintomi, 50 i malati in terapia intensiva e 11.561 quelli posti in isolamento domiciliare. Dei 249 nuovi casi, 88 - fa sapere il ministero della Salute - sono della Lombardia, 40 dell'Emilia Romagna. Dei 14 decessi, 10 sono della Lombardia, 2 del Veneto, 1 del Lazio e dell'Emilia Romagna.