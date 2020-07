Auto contro camion nel barese, 4 vittime di unica famiglia

Appartenevano tutte allo stesso nucleo familiare le quattro persone decedute intorno alle 13, in seguito a un incidente stradale che si e' verificato sulla strada provinciale che collega Ruvo ad Altamura, in provincia di Bari. Le vittime avevano 81, 51, 40 e 38 anni (gli ultimi due conviventi) e si trovavano a bordo di una Peugeot che viaggiava verso Altamura. Stando alla prima ricostruzione, l'auto avrebbe perso il controllo e invaso la corsia opposta, sulla quale viaggiava un camion, che non e' riuscito a evitarla.

Avrebbe perso il controllo dell'auto a causa della pioggia Lorenzo Fraccalvieri, l'84enne alla guida della Peugeot che, intorno alle 13, si e' scontrata con il camion. L'uomo e' morto sul colpo, cosi' come le altre tre persone a bordo dell'auto: le sorelle Rosa e Filomena Cammisa (di 51 e 38 anni) e Saverio Artellis, compagno 40enne di Filomena. Il conducente del camion, che trasportava materiali edili e si stava recando a Ruvo per lavoro, e' rimasto illeso ma e' stato trasportato ugualmente in ospedale per accertamenti, in stato di shock.

Le vittime erano parenti tra loro e tutte di Altamura. Cordoglio e' stato espresso dall'amministrazione comunale della cittadina, guidata dalla sindaca Rosa Melodia: "Questo e' un giorno triste per la nostra comunita'. Quattro concittadini hanno tragicamente perso la vita in un incidente stradale sulla SP 151 Altamura-Ruvo. La sindaca e l'amministrazione comunale si stringono alle famiglie per questo immenso dolore".