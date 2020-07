Sale il numero di nuovi casi: uno su 3 in Lombardia

AGI - Nuovo lieve aumento del numero dei contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 230 (il 34% in Lombardia), contro i 163 di ieri: il numero totale sale a 243.736. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute, secondo cui gli attualmente positivi sono 12.473 (20 in meno di ieri) e i dimessi e guariti 196.246 (230 in piu'). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 20, con il numero totale delle vittime che sale a 35.017.

I ricoverati con sintomi sono 750 (47 in meno di ieri), i pazienti in terapia intensiva 53 (4 in meno) e quelli in isolamento domiciliare 11.670 (31 in piu'). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 50.432, per un totale di 6.103.492.

Le 20 vittime registrate oggi si dividono tra Lombardia (10), Veneto (4), Liguria (3), Lazio (1), Puglia (1) e Abruzzo (1). Sono solo quattro le regioni in cui non e' stato rilevato alcun nuovo caso: Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.