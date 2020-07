Furgone piomba sui ciclisti in Puglia, 2 morti

AGI - Sono due ragazzi le vittime dell'incidente avvenuto questa mattina all'alba sulla statale 170 che collega Barletta con Andria; ferito in modo grave il terzo ragazzo, un 17enne anche lui di Barletta, trasportato all'ospedale di Andria. Dei due giovani deceduti è stato al momento identificato un 19enne di Barletta. I

tre giovanissimi viaggiavano su una bici a pedalata assistita in direzione Andria, quando, per cause ancora da accertare, sono stati travolti da un furgone. Il conducente si e' fermato a prestare soccorso, ma per due di loro era ormai troppo tardi. Anche il conducente è ora in ospedale a Barletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di accertare l'identita' della seconda vittima; la strada e' stata chiusa al traffico dagli operatori dell'Anas.