Cronaca

Condannato a 24 anni l'autista senegalese che dirottò il bus a Milano

Ousseynou Sy tenne in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella. Era accusato di sequestro di persona con finalità terroristiche. Prima della sentenza in aula ha rivendicato il suo gesto come un'azione contro le morti di migranti dall’Africa nel Mediterraneo.