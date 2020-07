Bomba d'acqua a Palermo, due morti intrappolati in macchina

AGI - Due persone sono morte intrappolate in macchina sommersa dall'acqua a Palermo, investita per due ore da una bomba d'acqua che ha trasformato strade e viali in veri e propri fiumi. Il mezzo è rimasto bloccato nel sottopassaggio all'altezza della rotonda di viale Leonardo da Vinci, lungo la circonvallazione della città. Sul posto i vigili del fuoco e il gruppo sommozzatori.

Due bambini sono stati ricoverati per sintomi di ipotermia, il più piccolo ha nove mesi. I due piccoli sono rimasti intrappolati nella vettura assieme ai genitori lungo la circonvallazione della città.

Tra le situazioni più critiche si registrano quelle in viale Regione Siciliana. L’arteria che attraversa la città è un un fiume in piena: traffico in tilt, macchine trascinate dalla furia dell’acqua e automobilisti, tra cui anziani, che a nuoto cercano di raggiungere un luogo sicuro, abbandonando i mezzi. Sul posto, le forze dell’ordine. Decine, le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. I punti più critici sono i sottopassi della circonvallazione, da viale Lazio a via Belgio e via Leonardo da Vinci: automobili rovesciate travolte e trascinate. In centro storico – nella zona di Ballarò – l’acqua, in alcuni vicoli, raggiunge il mezzo metro e le persone restano chiuse in macchina.

"Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane sono già aperte da ore così come sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di reperibilità. La bomba d'acqua che ha colpito la città non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono situazioni meteo estreme e non prevedibili almeno in questa intensità, ma l'AMAP sta intervenendo con tutte le proprie strutture", ha dichiarato l'Amministratore di Amap, Alessandro Di Martino, che da alcune ore è in contatto con il Sindaco e con le strutture della Protezione civile per monitorare la situazione determinata dalle forti precipitazioni in corso.