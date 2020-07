Risalgono i nuovi contagi da coronavirus in Italia

Risalita dei casi nuovi di contagio da coronavirus: oggi sono 162 (114 ieri) per un totale di 243.506 positivi. Lieve calo dei decessi: sono 13, rispetto ai 17 di ieri, per un totale di 34.997 morti. I 13 morti, che portano il totale a un massimo da quota 35 mila, sono cosi' ripartiti: 5 in Lombardia, 3 in Piemonte, 2 in Toscana e Veneto, 1 nel Lazio.

Sono 575 i guariti (ieri 335) che raggiungono un totale di 196.016. In evidente calo gli attuali positivi: sono 12.493, -426 rispetto a ieri. Questo l'aggiornamento dei casi Covid secondo il bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione civile.

Dei 12.493 casi di attuali positivi, 797 sono i ricoverati con sintomi, 57 (di cui 23 in Lombardia e 10 nel Lazio) quelli in terapia intensiva e 11.639 quelli in isolamento domiciliare. I casi di malati ricoverati in terapia intensiva dunque scendono di tre unità rispetto a ieri e, oltre alla Lombardia, riguardano altre sette Regioni: Lazio con 10, Emilia Romagna con 9, Piemonte con 8, Toscana con 3, Veneto con 2, Marche e Campania con 1. Delle 162 persone risultate positive al coronavirus, 63 sono in Lombardia, 21 in Veneto e 20 nel Lazio. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 48.449 tamponi (ieri 41.867), per un totale di 6.053.060.