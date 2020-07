Attenti ai nuovi casi di Covid che arrivano dall'estero, dice Fontana

AGI - "Noi continueremo con la massima determinazione così come con la massima determinazione abbiamo combattuto e stiamo combattendo il virus perché in questi giorni bisogna porre attenzione. I numeri sono positivi ma iniziano a verificarsi questi strani episodi di focolai che ripartono attraverso persone che provengono da altri Paesi nei quali il virus c'è ed è anche particolarmente virulento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana intervenuto agli Innovation days, il roadshow del Sole 24 Ore che si pone l’obiettivo di indagare, a partire dai territori chiave della manifattura italiana, le capacità innovative del sistema locale.

"Non possiamo abbassare la guardia - ha proseguito Fontana - non possiamo permetterci di pensare in futuro a un nuovo lockdown. La nostra economia, la nostra società non vuole e non può permetterselo". Anche se certamente adesso gli 'strumenti' per combattere il virus sono diversi da quando è scoppiata la pandemia.

"Siamo più preparati - ha spiegato Fontana - abbiamo delle cure, non specifiche, ma che danno buoni risultati". Inoltre, "abbiamo una forma di monitoraggio sul territorio e adesso basta che si verifichi un minimo focolaio e siamo nelle condizioni di avere maggiore capacità di intervento immediato. E stiamo riorganizzando la medicina territoriale" ha concluso il governatore lombardo.