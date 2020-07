​Coronavirus, in Italia 9 morti e 234 nuovi positivi

AGI - Sono 9 le vittime registrate oggi in tutta Italia a causa del coronavirus. Il totale arriva così a 34.954. I nuovi positivi sono 234 per un numero complessivo di 243.061. Cala ancora in numero dei ricoverati . Secondo il bollettino quotidiano della Protezione Civile in ospedale restano ancora 776 persone contro le 826 di ieri. In lieve aumento invece i pazienti in terapia intensiva: 68 contro i 67 di ieri. Anche in questo caso al centro dei numeri la Lombardia che oggi ha registrato due nuovi ricoveri.

A livello globale continua a crescere a ritmo sostenuto la diffusione del virus Covid-19, a due giorni dall'ultimo allarme del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Salute, che venerdì aveva nuovamente invitato il mondo intero a non abbassare la guardia. Secondo i dati della stessa OMS, aggiornati sul sito alle ore 14 di oggi, nelle ultime 24 ore c'è stato un ulteriore aumento di 164 mila casi, in calo (probabilmente a causa della riduzione del numero di test effettuati nel giorno festivo per una buona parte del mondo) rispetto ai progressi dei tre giorni precedenti quando se ne erano registrati oltre 200 mila in piu' al giorno.

Ora, secondo l'Oms, i casi complessivi sono 12.486.484, una cifra inferiore rispetto ai 12.745.734 riportati dalla mappa Covid della Johns Hopkins University. Piu' basso per l'organizzazione di Ginevra anche il numero dei decessi, ora pari a 560.814 (565.719 per la JHU).