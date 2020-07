È morto l'uomo che trasformò Radio Maria in un'emittente mondiale

Un ormai vecchio adagio recita che in qualunque angolo d'Italia, anche il più sperduto, c'è una sola radio che prende sempre: Radio Maria. Un 'miracolo' - se così si può dire, attribuibile a Emanuele Ferrario, l'uomo che nel 1987 la rilevò trasformandola nell'emittente mondiale che tutti conoscono.

Ferrario è morto a 90 anni nella sua casa di Varese. A confermare la notizia è il canale social della Radio. "Fino all'ultimo ha lavorato per la radio - si legge nel messaggio di addio apparso su Facebook - grazie Emanuele per aver risposto alla chiamata, portando Radio Maria in Italia e nel mondo, arrivederci in Paradiso". Un messaggio firmato dal direttore, padre Livio Fanzaga.