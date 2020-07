Ecco il filtro che uccide il coronavirus  al 99,8 per cento

AGI - I ricercatori dell'Università di Houston (UH), in collaborazione con altri, hanno progettato un filtro dell'aria "cattura e uccidi" che può intrappolare il virus responsabile di COVID-19 uccidendolo all'istante.

Zhifeng Ren, direttore del Texas Center for Superconductivity presso UH, ha collaborato con Monzer Hourani, CEO di Medistar, una società di sviluppo immobiliare medica con sede a Houston e altri ricercatori per progettare il filtro, che è descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Materials Today Fisica.

I ricercatori hanno riferito che i test sui virus presso il Galveston National Laboratory hanno rilevato che il 99,8% del SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, è stato ucciso in un singolo passaggio attraverso un filtro realizzato con schiuma di nichel disponibile in commercio riscaldata a 200 gradi Centigradi.

Nei test presso il laboratorio gestito dalla University of Texas Medical Branch, il filtro ha anche ucciso il 99,9% delle spore di antrace.

"Questo filtro potrebbe essere utile negli aeroporti e negli aeroplani, negli edifici per uffici, nelle scuole e nelle navi da crociera per fermare la diffusione di COVID-19", ha affermato Ren, professore di fisica presso la UH e co-autore per l'articolo.

"La sua capacità di aiutare a controllare la diffusione del virus potrebbe essere molto utile per la società". I dirigenti di Medistar stanno anche proponendo un modello da scrivania, in grado di purificare l'aria nelle immediate vicinanze di un impiegato.