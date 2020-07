In Liguria continua l'incubo autostrade, coda di 16 chilometri

AGI - Nuova mattinata di disagi sulle autostrade della Liguria. Sulla A26 si era arrivati a 16 chilometri di coda per lavori tra Ovada e il bivio per la A10. La situazione è migliorata in tarda mattinata, con code a tratti che però si continuano a registrare nella tratta.

La mattinata aveva registrato le prime criticità in A12 dove, con la ritardata apertura del casello di Genova est (riattivato alle 7:45 anziché le 6r), si erano formati incolonnamenti. Il transito è stato poi reso possibile con l'adozione di un senso unico alternato, in conseguenza dell'esclusione di una delle corsie all'interno della galleria San Pantaleo a seguito delle ispezioni condotte questa notte e dei lavori di ripristino da effettuare.

Sulla A10 si erano formati, sempre per lavori, 3 chilometri di coda tra Varazze ed Arenzano verso Genova. Sempre in A10 coda di 2 chilometri tra bivio con la A26 e Arenzano per lavori verso Ventimiglia. In A7 la coda è stata di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano.

Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha segnato anche la situazione di difficoltà che vivono anche i mezzi di soccorso a causa delle innumerevoli code per i diversi cantieri aperti .“In 18 comuni dell'area genovese, i primi analizzati, le ambulanze percorrono abitualmente l'autostrada per raggiungere gli ospedali cittadini e i tempi di percorrenza nell'ultimo mese sono clamorosamente aumentati: dal 30% al 50%, con punte fino al 300% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente", afferma Toti.

"Praticamente alcuni pazienti ci mettono il triplo del tempo normale", scrive su Facebook il presidente ligure. "Nonostante questi dati allarmanti, nonostante le lettere e gli appelli quotidiani, dal Ministero dei Trasporti non abbiamo ottenuto neanche una risposta - prosegue Toti - Noi pretendiamo un piano che liberi la nostra regione dalla morsa del traffico, che garantisca la sicurezza di cittadini, lavoratori e turisti domani senza comprometterla oggi. Basta mettere la testa sotto la sabbia, chi ha responsabilità se le assuma e in fretta".