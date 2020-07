Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese

AGI - aggiornato alle ore 15,19

Il fondatore della Lega Umberto Bossi è ricoverato in ospedale a Varese da ieri sera nel reparto di Gastroenterologia. Le sue condizioni non sono comunque gravi.

Bossi, 78 anni, era stato ricoverato nello stesso ospedale il 14 febbraio dello scorso anno dopo avere accusato un malore nella sua abitazione di Gemonio e portato inizialmente in Rianimazione dove era rimasto per una settimana. Le sue condizioni erano poi migliorate ed era stato dimesso il 5 marzo. Sempre all'ospedale di Circolo di Varese era stato portato dopo l'ictus nel 2004.

A causare il ricovero di Umberto Bossi sarebbe stato un eccesso di antinfiammatori, che ha portato a un'alterazione dei valori epatici e provocato un'ulcera, secondo quanto appreso dall'AGI da fonti qualificate.

Umberto Bossi "non è in gravi condizioni", riferisce in una nota l'Ospedale di Circolo di Varese. "Da ieri sera - si legge nella bnota diffusa dalla struttura sanitaria - è ricoverato all'Ospedale di Circolo di Varese nel reparto di Gastroenterologia per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Le condizioni del paziente non sono gravi. L'arrivo in ambulanza riferito da alcune fonti giornalistiche, non è stato dettato da un particolare situazione di urgenza ma da una scelta della famiglia in considerazione delle circostanze legate all'emergenza Covid".