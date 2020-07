Giovane turista annega in mare all'alba a Riccione

Tragedia questa mattina all'alba a Riccione dove una ragazza è morta annegata. La giovane, 18 anni tra un mese, era originaria del Brasile ma residente a Torino. Secondo quanto appreso, era in vacanza in Romagna, in compagnia di amici quando assieme a una compagna avrebbe deciso di fare il bagno. I soccorsi sono stati immediati ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare mentre l'amica è stata ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.