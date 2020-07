Riciclaggio auto, 8 arresti tra Puglia e Campania

AGI - Otto arresti sono stati eseguiti questa mattina dalla Polizia Stradale (squadra di Polizia Giudiziaria) nei confronti di altrettante persone residenti nelle province di Taranto, Lecce, Bari e Napoli. I destinatari dell'ordinanza cautelare sono indagati per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di numerose auto di alta gamma commerciale che avvenivano attraverso il metodo della "falsa nazionalizzazione".

In sostanza, sulle auto oggetto del traffico illegale venivano apposti dei dati apparentemente regolari di vetture circolanti in altri Paesi comunitari per poi reimmatricolarle in Italia con l'utilizzo di documenti di circolazione estera contraffatti. L'operazione ha visto impegnati agenti della Polstrada di Taranto, Lecce e dei compartimenti Puglia e Campania.

Inoltre, con la collaborazione dei compartimenti Polstrada Napoli, Palermo e della sezione Polstrada Lecce, sono in corso anche i sequestri di fascicoli di nazionalizzazione di auto di alta gamma commerciale presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Napoli, Palermo e Lecce.