AGI - "Il bonus vacanze è partito a mezzanotte. In 12 ore, 72.295 nuclei familiari l’hanno chiesto e ottenuto in pochi minuti. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per renderlo operativo in poche settimane. Un aiuto concreto a famiglie e imprese turistiche". Lo afferma su Twitter il ministro per i Beni e le attività culturali e il Turismo, Dario Franceschini.