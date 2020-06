L'uomo che ha ucciso e cucinato un gatto in strada in Toscana

Ha scatenato un putiferio il video, ripreso di fronte alla stazione di Campiglia Marittima, di un uomo che ha ucciso un gatto e lo ha cucinato per strada. Per Susanna Ceccardi, candidata presidente alla Regione Toscana, la questione è politica. "È questo il nuovo 'stile di vita' che dovremmo seguire? È questo il sistema di 'accoglienza' della Regione Toscana? Questa non è integrazione" ha scritto l'europarlamentare della Lega commentando le immagini che mostrano un immigrato che, dopo aver allestito un falò con delle assi, cuoce la bestiona sul fuoco. "Non siamo al mercato degli animali di Wuhan ma in Toscana" scrive Ceccardi, "Una scena mostruosa".

A richiamare l'attenzione dei passanti sono state le grida di una donna che ha cercato di fermare l'uomo e lo ha ripreso con il cellulare. I carabinieri che hanno portato in caserma l'immigrato.