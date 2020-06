Cronaca

Durante la pandemia 40.000 morti in più in Italia: per l'Istat non è un picco enorme

Il presidente dell'Istituto, Gian Carlo Blangiardo, spiega che aumenti della mortalità anche più consistenti si sono già verificati in passato: ad esempio, nel 2015 si contarono 50.000 decessi in più dell'anno precedente. E il Covid non c'era.