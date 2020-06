Prova a corrompere un finanziere con una mazzetta da mille euro, arrestata

AGI - Mentre era in corso la redazione del verbale di sequestro della merce e del denaro contante trovati in un negozio di occhiali, la moglie del titolare si è avvicinata ad uno dei finanzieri del Comando provinciale di Roma infilandogli nella tasca dei pantaloni una "mazzetta" di mille euro, con l'intento di farlo desistere dalla contestazione.

Il tutto è avvenuto durante un controllo di routine presso uno showroom del quartiere Esquilino, dove una pattuglia del 3 Nucleo operativo metropolitano delle fiamme gialle aveva scoperto circa un milione di occhiali da sole non conformi alla normativa comunitaria e nazionale, oltre a 69.000 euro in contanti di cui non era stata giustificata la provenienza.

La donna, una 34enne di nazionalità cinese, è stata arrestata per istigazione alla corruzione e processata con giudizio "direttissimo" dal Tribunale di Roma, che l'ha condannata a due anni di reclusione. Il marito è stato invece denunciato a piede libero per i reati di frode in commercio e riciclaggio.