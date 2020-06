Dramma nel Varesotto: crolla in strada un cornicione e travolge una mamma e due bimbi

AGI - Il crollo del tetto di un edificio ex industriale, che ospita un ristorante, ha provocato la morte di una donna e del suo bambino. L'altra figlia della donna è stata trovata in arresto cardiaco ed è stata portata all'Ospedale di Gallarate nel tentativo di rianimarla.

È rimasta coinvolta anche una quarta persona, una donna che è stata portata in ospedale in codice giallo e lamenta dolore a una spalla. Il crollo è avvenuto in via Marconi ad Albizzate (Varese) e si tratta dell'ex fabbrica Bellora, riconvertita e che ora ospita delle attività commerciali, tra cui una pizzeria.