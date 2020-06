Nella fase 3 mercati romani aperti fino a sera

AGI - Sarà in vigore da oggi la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che disciplina gli orari dei mercati cittadini che potranno essere aperti fino a tarda sera, il sabato anche fino alle 23.

"Dopo questi mesi di lockdown vogliamo offrire ai cittadini spazi in cui incontrarsi e stare all’aperto. Il mercato si conferma così un luogo di aggregazione dove andare a fare la spesa durante la giornata o ritrovarsi la sera per bere e mangiare qualcosa. In questa fase di ripartenza rendiamo la città sempre più vivibile e a misura di cittadino”, annuncia Raggi.

"Disciplinare gli orari del commercio su area pubblica ha una duplice valenza: da un lato rende la disciplina chiara e razionalizzata, sostituendo una frammentazione di ben 5 precedenti ordinanze, in ottica di semplificazione, in un unico atto; dall'altro consente un'erogazione dei servizi a tempistica differenziata, in funzione delle esigenze della cittadinanza", spiega l'assessore al Commercio Carlo Cafarotti. “Orari più flessibili per i mercati che potranno aprire anche la sera. Si permette la fruizione dei servizi unita alla somministrazione ed al consumo sul posto anche serale per una nuova vita sociale nei mercati di Roma. Non servirà più la maggioranza degli operatori per permettere di protrarre l'orario che d'altra parte non rappresenta un obbligo per chi non vuole fornire servizi in orario serale”, precisa il presidente della commissione Commercio, Andrea Coia.