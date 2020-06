Il Papa: "Medici e infermieri sono le colonne portanti dell'intero Paese"  

AGI - "Cari medici e infermieri, il mondo ha potuto vedere quanto bene avete fatto in una situazione di grande prova. Anche se esausti, avete continuato a impegnarvi con professionalità e abnegazione". Così Papa Francesco ricevendo in Udienza una rappresentanza di medici, infermieri e operatori sanitari provenienti dalla Lombardia. "Quanti - ha aggiunto il Pontefice - medici e paramedici, infermieri, non potevano andare a casa e dormivano lì, dove potevano perché non c’erano letti, nell’ospedale! E questo genera speranza. E questo genera speranza. Siete stati una delle colonne portanti dell’intero Paese. A voi qui presenti e ai vostri colleghi di tutta Italia vanno la mia stima e il mio grazie sincero, e so bene di interpretare i sentimenti di tutti", ha aggiunto il Pontefice.