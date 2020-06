Risale il numero dei nuovi casi, 3 su 4 in Lombardia

AGI - Sono 237.828 i casi totali di coronavirus in Italia, 329 in più (un incremento maggiore a quello di 210 fatto segnare ieri): 242 dei nuovi contagi (il 73,5%) è stato rilevato in Lombardia. Secondo l'ultimo bollettino della protezione civile, gli attualmente positivi sono 23.925, con un decremento di 644 unità, i dimessi e guariti 179.455 (+929); con i 43 decessi di oggi (ieri erano stati 34) il totale sale a 34.448 ma non si è registrata alcuna vittima in 11 regioni (Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata).

I pazienti in terapia intensiva sono 163 (14 in meno di ieri), i ricoverati con sintomi 3.113 (-188), quelli in isolamento domiciliare 20.649 (-442, pari all'86% del totale). Con i 77.701 tamponi delle ultime 24 ore il totale sale a 4.773.408.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.972 in Lombardia, 2.385 in Piemonte, 1.345 in Emilia-Romagna, 680 in Veneto, 444 in Toscana, 244 in Liguria, 1.039 nel Lazio, 585 nelle Marche, 258 in Campania, 324 in Puglia, 58 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 438 in Abruzzo, 87 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 31 in Sardegna, 8 in Valle d'Aosta, 33 in Calabria, 62 in Molise e 10 in Basilicata.