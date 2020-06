AstraZeneca ha già avviato la produzione del vaccino in attesa dei test 

AGI - "Alla fine dell'estate avremo i risultati dei test clinici di efficacia: qualora positivi faremo il processo regolatorio e immediatamente inizieremo la produzione su larga scala. Per fare questo, è pero' necessario iniziare a produrre sin da subito". Lo ha detto, intervenendo in collegamento telefonico ad "Agora'" su Raitre, Lorenzo Wittum, presidente di AstraZeneca Italia, l'azienda farmaceutica che si e' impegnata ad assicurare la produzione di 2 miliardi di dosi su scala globale di un vaccino anti Covid che al momento e' gia' in fase sperimentale sull'uomo. "Stiamo iniziando a produrre a rischio - ha ricordato Wittum - stiamo mettendo su delle catene di produzione indipendenti nei diversi continenti: una negli Usa, una in Inghilterra, una in India e una in Europa".