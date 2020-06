Arrestato per stupro Paolo Massari, ex assessore a Milano

Paolo Massari, 54 anni, giornalista, ex assessore comunale all'Ambiente del Comune di Milano, nella giunta del sindaco Letizia Moratti, è stato arrestato la scorsa notte con l'accusa di violenza sessuale. L'arresto è avvenuto dopo la denuncia di una donna, imprenditrice, vecchia compagna di scuola dello stesso Massari.

Le volanti della polizia sono intervenute intorno alle 21.45 in zona Porta Venezia del capoluogo lombardo per una donna che chiedeva aiuto in strada, svestita. In base alla descrizione della donna, Massari è stato poi trovato, arrestato e portato al carcere di San Vittore.