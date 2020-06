"Giusto che i pm sentano conte", dice Gallera

Sull'audizione del premier Conte da parte della Pm di Bergamo, che si terrà oggi, l'assessore alla Salute della Regione Lombardia Giulio Gallera dichiara in una intervista alla Stampa: "È giusto che i magistrati raccolgano anche la versione del governo, è la corretta prosecuzione di un'indagine in corso".

Alle accuse del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha detto e, nonostante le smentite, confermato che la "Regione Lombardia non comunica più i dati dei decessi divisi" e "da quando abbiamo segnalato che quelli reali erano molti di più di quelli 'ufficiali', hanno secretato i dati per provincia", l'assessore invece replica: "Assolutamente no. Da parte nostra c'è sempre stata massima trasparenza. Nel tempo le Ats si sono organizzate in maniera diversa. Ma i numeri sono sempre stati comunicati".

Anzi, Gallera aggiunge che "i dati vengono trasmessi alla prefettura, poi il prefetto li distribuisce ai Comuni" e "i metodi che abbiamo studiatosi modulano a seconda del territorio, ma non viene mai meno la trasparenza". Secondo l'assessore regionale, dunque, "nessun altro sindaco della Lombardia si e' lamentato, a parte il fatto che se c'è un decesso i Comuni lo sanno prima di noi. I dati vengono trasmessi anche al ministero: la comunicazione segue meccanismi precisi".