Via libera a sport di contatto, teatri, terme e impianti sciistici

AGI - Via libera alle partite di calcetto e agli altri sport di squadra. Riaprono le aree giochi per bambini nei parchi e si potrà assistere agli spettacoli teatrali. Restano chiuse, invece, almeno fino al 14 luglio le discoteche. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del prossimo Dpcm che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si appresta a firmare.

Innanzitutto il nuovo provvedimento prevede, salvo modifiche, il via libera da domani alle partite di calcio (a porte chiuse), in vista della semifinale di domani sera di Coppa Italia. Così come si potrà tornare a scommettere, grazie alla riapertura delle sale scommesse. Nel testo si legge: "A decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine a prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano".

La bozza di Dpcm, poi, contiene buone notizie per bimbi e famiglie: riaprono infatti le arre gioco nei parchi e giardini pubblici. Resta l'obbligo dell'osservanza delle distanze sociali e del divieto di assembramenti. "L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento" e alla "distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" ma "è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia".

Sci alpinista (Agf)

Riaprono anche i comprensori sciistici, mentre le manifestazioni possono svolgersi solo "in forma statica" e con il rispetto del distanziamento sociale. Via libera anche ai teatri e ai cinema. Ripartono, quindi, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, che, però, devono essere "svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala".

Restano invece chiuse, almeno fino al 14 luglio, le discoteche. La bozza di Dpcm conferma poi la possibilità di visitare i musei ma con ingressi contingentati. Quanto ai viaggi, vietati gli spostamenti, fino al 30 giugno, al di fuori di Ue, Balcani e dell'area Schengen, mentre i passeggeri che sbarcano da navi nei porti italiani dovranno sottoporsi a quarantena per 14 giorni.

I passeggeri, recita la norma, aventi "residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia". Infine, per quel che riguarda l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione", e sono possibili attività ludico-educative nelle scuole.