AGI - Un ragazzo di 14 anni è morto ieri sera a Roma investito sulle strisce pedonali. L'auto, una Peugeot 108, era guidata da un 22enne, trovato positivo ai test tossicologici e arrestato subito dopo su disposizione del magistrato di turno.

L'incidente mortale è avvenuto in via Francesco Cilea, in zona Infernetto. La salma del 15enne è stata trasportata all'ospedale Tor Vergata.