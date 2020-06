Il contagio da asintomatico è molto raro, dice l'Oms

È molto raro che un asintomatico possa trasmettere il Covid-19. E' quanto sostiene, Maria Van Kerkhove, direttore del team tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la risposta al coronavirus. "Dai dati che abbiamo, sembra ancora raro che una persona asintomatica in realtà contagi un altro individuo", ha spiegato.

"Abbiamo diversi rapporti di Paesi che stanno monitorando contatti molto dettagliati. Seguono casi asintomatici, i contatti continuano e finora non si trova alcuna trasmissione secondaria. È molto raro, e in gran parte non è pubblicato nella bibliografia", ha aggiunto. "Siamo costantemente alla ricerca di questi dati e stiamo cercando di ottenere maggiori informazioni dai Paesi per rispondere davvero a questa domanda", ha confermato.