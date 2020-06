I ladri sono entrati in casa di Diletta Leotta

Furto questa notte in casa di Diletta Leotta, show girl e conduttrice di programmi sportivi. A denunciare il fatto alla questura è stata la stessa Leotta, che ha notato la porta-finestra di casa sua - in zona Corso Garibaldi a Milano - forzata.

La conduttrice ha poi riscontrato che la cassaforte era stata portata via. Da una prima ricognizione mancano gioielli, orologi e contanti per un valore di circa 150 mila euro. L'esatta entitaàdella cifra verrà fatta in base alla denuncia che dovrà poi validare la stessa vittima e all'inventario che dovrà presentare. Sul posto è andata la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.