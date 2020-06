Iss: in quasi tutta Italia ci sono ancora focolai attivi di trasmissione del coronavirus

"In quasi tutta la Penisola, sono documentati focolai di trasmissione attivi". Lo rivela il monitoraggio del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana tra il 25 e il 31 maggio. "Tale riscontro, che in gran parte è dovuto alla intensa attività di screening e indagine dei casi con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti - si legge nel rapporto - evidenzia tuttavia come l’epidemia in Italia di COVID-19 non sia conclusa". Prosegue l'Iss: "Le misure di lockdown in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell’infezione da SARSCoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva".