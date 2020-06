Emilia Romagna: dal 15 giugno riaprono cinema e teatri

AGI - Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza che permette la riapertura dal 15 giugno di cinema e teatri. Da lunedì 8 si potranno svolgere le prove senza la presenza di pubblico. Sempre dal 15 ripartiranno anche i congressi e gli eventi assimilabili come anche le attività di formazione che potranno essere svolte in presenza in aula. Riparte anche lo svolgimento di concorsi e prove selettive da parte delle pubbliche amministrazioni. Infine si recepisce il protocollo per le attività di scuole di guida e nautiche e degli studi di consulenza automobilistica.