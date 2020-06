"Il virus era in Italia dai primi di gennaio", dice Crisanti

Il coronavirus ha fatto la sua comparsa in Italia all'inizio dell'anno. È quanto ha affermato Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia all'università di Padova, intervistato ad Agorà su Rai 3. "Abbiamo fatto tre tipi di test, il tampone, il test sierologico e l'analisi medica di tutta la popolazione. Per quanto riguarda il tampone confermiamo che non ci sono nuovi casi positivi. Il test sierologico invece ha rivelato delle sorprese molto interessanti: c'è un numero importante di persone che al primo campionamento del 25 febbraio stavano bene e che invece ora hanno anticorpi. Quindi, circa il 5% della popolazione di Vo' Euganeo ha anticorpi e questo ci permette di datare l'ingresso del virus dalla prima/seconda settimana di gennaio", ha spiegato Crisanti.

L'Austria fa bene a non aprire all'Italia

"L'Austria ha rischiato come noi e ha fatto bene" a non riaprire all'Italia, ha proseguito. "Ci sono ancora un sacco di casi".

Quindi, anche l'Italia dovrebbe fare dei distinguo? "Dovremmo stare attenti nei confronti degli Usa e del Sud America". E "anche sui paesi europei - ha aggiunto - bisognerebbe fare delle differenze, stabilire dei criteri" come ad esempio misurare la temperatura, "fare il tampone e fare in modo che tu sia rintracciabile, e se sei positivo stare in isolamento. Non e' che si puo riaprire tutto cosi'" ha concluso.

Il virus esiste ancora?