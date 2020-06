Cosa ci siamo persi a scuola per colpa del lockdown

AGI - Il lockdown ha rovinato i momenti chiave dell'anno scolastico. Lo si evince da un sondaggio condotto da Skuola.net che parte proprio dalla fine delle lezioni: 3 studenti su 4 avrebbero voluto tornare in classe almeno un'altra volta (se non addirittura per qualche settimana).

Anche se valutano giusta la decisione del Ministero di far chiudere l'anno a distanza, la cancellazione dell'ultimo giorno ha fatto saltare anche ogni piano di festeggiamento: pochissimi quelli che lo faranno in modo alternativo.

Lo stesso si può dire per altri passaggi tradizionali come la gita di fine anno (solo 1 su 3 avrebbe fatto carte false pur di andare) o come la foto di classe (solo 1 su 5 l'ha ricreata a distanza, soprattutto catturando lo schermo del computer durante una videolezione).

Forse - scrive Skuola.net -perché un conto è dover andare a scuola (una volta che sei li' partecipi), un altro e' creare da soli uno spirito di gruppo che non c'è. Tanti i ragazzi che, stando a casa, hanno tagliato i ponti col resto della classe.

Un atteggiamento tiepido nei confronti dei compagni (eccezion fatta per i più stretti) è confermato anche dai maturandi: la cosa che rimpiangono di più del loro ultimo anno dimezzato (e per questo considerato 'rovinato') è il fatto di non aver potuto preparare l'esame collettivamente; la gita di fine ciclo viene solo al secondo posto.