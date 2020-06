A Roma niente Ztl fino al 30 agosto

"Abbiamo deciso di lasciare disattivati i varchi d'ingresso alle Zone a traffico limitato di Trastevere, Tridente e Centro Storico fino al 30 agosto 2020. Lo abbiamo fatto per agevolare gli spostamenti in città durante questa fase delicata. Una misura che va incontro anche alle richieste dei cittadini e dei commercianti". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.

"Dobbiamo sostenere i romani e i nostri imprenditori - prosegue - abbiamo infatti cercato di facilitare le tante persone che lavorano in centro e le attività commerciali che, da pochi giorni, hanno rialzato le serrande per ricominciare. Nel rispetto delle misure anti-covid, la capienza dei mezzi pubblici è stata praticamente dimezzata, per questo abbiamo potenziato il trasporto pubblico negli orari più critici anche con l'utilizzo di pullman privati e incentivato forme di mobilità alternativa".