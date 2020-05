Così i medici insegnano ai bambini come usare la mascherina

AGI - Come venire aiuto di genitori e insegnanti alle prese con i bambini che devono indossare la mascherina protettiva? La soluzione è un video in cui i protagonisti sono proprio i bambini che si divertono con un nuovo “gioco”, quello appunto di indossare una maschera allegra e simpatica. Una mascherina così bella che i bambini fanno a gara tra loro e sono felici di essere di esempio per i loro coetanei.

​Il video, voluto da SIEMS (Società Scientifica Italiana dell'Emergenza) in collaborazione con SIP (Società Italiana di Pediatria) e e SIMEUP (Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza), è stato realizzato grazie alla creatività di Kubrik Srl, a titolo gratuito, e ha visto la partecipazione di un gruppo di bambini tra i 3 ei 6 anni, che hanno recitato da casa loro, parlandosi via chat. Nessuno di loro è un piccolo attore, sono semplicemente amici.

“Tenevamo molto a produrre questo video da far vedere a tutti i bambini italiani, – spiega Mario Costa, presidente SIEMS – per contribuire a convincerli che con le mascherine ci si protegge, ma si può anche giocare. Il fatto che l’idea sia stata condivisa da FIP e SIMEUP ci rende ancora più convinti di aver realizzato insieme un contributo importante per i più piccoli in questa Fase 2”

Il video sarà distribuito ai pediatri e a tutti i 118 italiani, per essere utilizzato nei momenti dedicati alla formazione, oltre ad essere disponibile a breve sui siti internet delle Associazioni scientifiche promotrici.