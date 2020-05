L'algoritmo che dirà chi rischia di ammalarsi gravemente

(AGI) - Sarà un algoritmo a indicare chi tra i soggetti contagiati dal coronavirus ha maggiori probabilità di sviluppare le forme più gravi della malattia. Ciò avverrà sulla base di indicatori clinici e diagnostici e permetterà interventi sanitari mirati e tempestivi.

Si tratta del progetto AI-SCoRE (acronimo di Artificial Intelligence – Sars Covid Risk Evaluation) ideato dai professori Carlo Tacchetti e Antonio Esposito, docenti dell’Università Vita-Salute San Raffaele, e sviluppato in collaborazione con Microsoft e Nvidia. Coinvolti anche il Centro di Omics Sciences del San Raffaele diretto da Giovanni Tonon, e le aziende Orobix, società attiva nell'ingegneria, produzione e governance di sistemi di AI, e Porini, partner internazionale di Microsoft sulle piattaforme Cloud Azure e sulle soluzioni di Advanced Analytics.

L'utilizzo futuro dei dati

La raccolta dei dati di oltre 2000 pazienti – reclutati fra Ospedale San Raffaele, Ospedale Bolognini di Seriate e Centro Cardiologico Monzino – è già iniziata, così come la costruzione dell’infrastruttura software su cui poggerà l’algoritmo. AI-SCoRE potrebbe avere implicazioni in molti altri contesti in cui è fondamentale stratificare il rischio sanitario, comprese epidemie e pandemie del prossimo futuro.

Il nuovo coronavirus è altamente contagioso, è l'assunto di partenza, ma solo una piccola percentuale di pazienti – intorno al 5-10% – sviluppa le forme più gravi (e a volte fatali) della malattia.

L’obiettivo del progetto

È duplice: da un lato riconoscere nella popolazione generica le persone a maggior rischio di sviluppare le forme gravi di Covid-19 se infettate dal virus, quelle da proteggere maggiormente; dall’altro riconoscere tra i pazienti che mostrano i primi sintomi da Covid-19 quelli che avranno la prognosi peggiore.

Il progetto partirà da questo secondo obiettivo, con un algoritmo di intelligenza artificale che integrerà immagini diagnostiche, parametri clinici e di laboratorio, stato infiammatorio, e profilo genetico del paziente e del virus.

La piattaforma tecnologica è basata sulle ultime innovazioni di Microsoft per l’analisi dei dati e l’Intelligenza artificiale e permetterà di raccogliere, elaborare, gestire e utilizzare in totale rispetto della privacy dati eterogenei, provenienti da più fonti, per fornire al personale medico e di ricerca informazioni tempestive e dettagliate utili a supportarne la fase decisionale e i processi necessari per rispondere alle varie fasi dell’emergenza.

Uno sviluppo in tre fasi

Il progetto prevede tre momenti principali: