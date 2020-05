Per errore l'Ats ha fatto credere ai milanesi di avere avuto contatto con positivi al coronavirus

Per un errore informatico, alcuni cittadini hanno ricevuto lunedì 25 maggio un sms in cui venivano avvertiti di avere avuto contatti con casi di coronavirus. E' quanto si legge sul sito di Ats (azienda territoriale sanitaria) Milano Città Metropolitana che precisa di avere poi rettificato l'informazione ieri, sempre via sms.

Questo il testo completo della "comunicazione urgente ai cittadini": "Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda". Nelle nuova comunicazione si precisa che "agli interessati è stato inviato un ulteriore sms di rettifica nella giornata di martedì 25 maggio". Viene poi indicato un numero di telefono ala quale rivolgersi. Il messaggio si conclude con la frase:"Ci scusiamo per il disagio".