Coronavirus, 593 casi oggi. Il 64% in Lombardia

AGI - Rimane stabile la curva epidemica del Covid-19 in Italia: 593 nuovi casi oggi, contro i 584 di ieri, con a pesare ancora una volta i numeri della Lombardia che da sola totalizza 382 nuovi casi, il 64% del totale del Paese. La somma degli italiani colpiti dal virus sale a 231.732.

Torna sotto quota 100 il numero dei decessi, sceso oggi a 70 (contro i 117 di ieri), per un totale di 33.142. Aumentano i guariti, 3.503 oggi contro i 2.443 di ieri, e superano quota 150 mila: sono 150.604 in tutto.

Per effetto di questi dati, calo sostenuto degli attualmente positivi: sono 2.980 in meno, con il totale che scende sotto 50mila (47.986) per la prima volta dal 22 marzo. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione

Numeri