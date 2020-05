Il tratto di Lungotevere che sarà intitolato a Federico Fellini

La commissione toponomastica del Campidoglio ha approvato l'intitolazione di un tratto di Lungotevere a Federico Fellini, di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. "Possiamo così celebrare il centenario della nascita di un vero genio, ma anche perché integriamo, in quella memoria collettiva costituita dalla rete dei nomi delle nostre vie pubbliche, lo specialissimo legame tra Fellini, Roma e l'idea stessa del genio creativo italiano", spiega il vice sindaco Luca Bergamo.

"La nuova denominazione nasce da una mia proposta - prosegue Bergamo - anche se per onestà devo riconoscere che lo stimolo a cercare una collocazione vicino al Tevere nasce dalla lettura di un'intervista di Francesco Rutelli. Prima di scoprire la targa dovremo comunque attendere qualche mese per le necessarie verifiche della Prefettura, perché è un cambio di denominazione. Lungotevere Federico Fellini sarà la nuova denominazione del primo tratto della strada che collega piazza Maresciallo Giardino all'incrocio con via R. Morra di Lariano, per confluire nel restante tratto che rimarrà dedicato alla memoria Maresciallo Cadorna fino a ponte Duca d'Aosta".