Oggi il voto in commissione sui precari della scuola  

Arriva oggi il voto sull'emendamento del relatore sui precari. Il testo, già depositato ieri sera, sarà votato nel pomeriggio. I numeri ci sono e quindi l'intesa di maggioranza regge nonostante i malumori del Pd e la conferma, già resa nota ieri sera, del senatore dem Francesco Verducci di non votare l'emendamento della maggioranza e di tenere le sue proposte di modifica al dl Scuola. Mentre Leu, secondo quanto si apprende, voterà a favore dell'emendamento: la senatrice Loredana De Petris spiega che "non è quello che volevamo ma è comunque un passo in avanti frutto di una faticosissima intesa".

L'emendamento sarà votato oggi pomeriggio in commissione Istruzione al Senato. Poi il dl Scuola approderà nell'aula di palazzo Madama e il governo metterà la fiducia. Tra le proposte anche l'eliminazione dei voti alle elementari e il ritorno al giudizio per la valutazione finale.

Intanto anche la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è finita sotto scorta. Secondo quanto apprende l'AGI, la decisione è arrivata a seguito di minacce ricevute in queste settimane, dopo gli insulti via social. La ministra è scortata da due uomini della Guardia di Finanza già da 3 giorni.

"Non pensavamo potesse accadere, ma sulla scuola si è creato un clima intollerabile e davvero gravissimo. Dopo i ripetuti attacchi che certa politica ha in maniera pretestuosa riservato a Lucia Azzolina, alcuni facinorosi di sono spinti a insultare la ministra, con offese sessiste e messaggi di odio davvero sconcertanti. Ma come sempre odio chiama odio, e si e' giunti addirittura alle vere e proprie minacce, tanto che è stato deciso di assegnarle la scorta. Tutto questo è inaccettabile. A Lucia Azzolina va la nostra piena e incondizionata solidarietà. Andiamo avanti insieme a testa alta nel percorso di cambiamento e di sostegno alla scuola pubblica italiana ed alle sue forze migliori. Non saranno queste vili minacce a intimidirci ne' tantomeno a fermarci".