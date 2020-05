"Non ho mai venduto bibite allo stadio San Paolo", dice Di Maio

"Premettendo che vendere le bibite non è un disonore. Non ho mai venduto le bibite. Quella foto che gira, ormai da anni, su di me al San Paolo è fake, possiamo dirlo ufficialmente. Non è assolutamente vera". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a 'L'Intervista' con Maurizio Costanzo che andrà in onda domani in seconda serata su Canale 5.

"Ho lavorato qualche estate al San Paolo, ma stavo in giacca e cravatta, accoglievo i cosiddetti vip in tribuna autorità, tra cui il presidente del Napoli e tutti gli altri", ha spiegato. "Fare il manovale, il cameriere, sono esperienze che ti forgiano. Come si dice dalle mie parti, saper campare te lo insegna il lavoro", ha aggiunto il capo della Farnesina. Di Maio, rispondendo a una domanda sulle "carognate subite", ha citato "le notizie false inventate sul suo conto". "Usare il lavoro umile come offesa è una carognata per i tanti i ragazzi che fanno lavori umili", ha affermato.