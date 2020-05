Campidoglio, vertice Di Maio-Raggi per la ricandidatura della sindaca

Vertice in corso alla Farnesina, a quanto si apprende, tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Dalla scorsa settimana è partito il dibattito sulla possibile ricandidatura della sindaca il prossimo anno in Campidoglio, con il reggente del Movimento Vito Crimi che ha aperto alla possibile modifica delle regole pentastellate per concedere un bis alla Raggi. Nel corso della riunione la sindaca punterebbe ad ottenere da Di Maio una sponda interna al Movimento su questa ipotesi.