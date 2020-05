Sala vieta la vendita di alcolici da asporto dopo le 19

A Milano "dopo le 19 sarà vietata la vendita per l'asporto di alcolici e super alcolici dai bar". Lo ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questo pomeriggio in prefettura. "Si potrà stare seduti ai tavolini, ma i locali non potranno vendere per l'asporto e il divieto vale anche per i negozietti di prossimità per evitare che uno prenda la birra e la consumi in strada", ha specificato il primo cittadino.

Il divieto sarà di fatto operativo da domani quando il sindaco emanerà un'ordinanza. "Sanzioneremo il consumo di alcolici in piedi se non in luogo dedicato e definito come lo spazio prospiciente al bar", ha precisato Sala. Ad essere sanzionati non saranno solo i titolari dei locali ma anche gli utenti, secondo le norme vigenti contro gli assembramenti.

"Entro domani il questore indicherà le aree presidiate dalle quattro forze di polizia (la polizia di stato, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale) dislocate nei luoghi particolari della movida. Dovremo essere certi che le zone saranno presidiate", ha aggiunto Sala. Il divieto di vendita "non riguarderà i supermercati".

Non ci saranno comunque "limiti temporali alla chiusura dei locali", ha concluso Sala. Al vertice convocato dal prefetto Renato Saccone hanno partecipato il questore Sergio Bracco, il comandante della polizia locale, Marco Ciacci, il comandante provinciale dei carabinieri di Milano, Luca De Marchis è quello della guardia di finanza Stefano De Braco.

Per i controlli contro gli assembramenti nelle zone della movida a Milano "metteremo in campo tutte le forze possibili in termini di personale" delle forze dell'ordine, ha aggiunto poi Sala. "Speriamo che il prossimo weekend sia un po' meglio", ha auspicato, con riferimento alle folle che hanno occupato le zone del centro venerdi' scorso.

E ha precisato che non si tratta "solo di uno fenomeno delle grandi città ma anche delle cittadine di provincia". "Stiamo cercando di prendere le misure ma non possiamo sapere il risultato, perché ci troviamo davanti ad una situazione unica. Andremo per progressione", ha aggiunto il primo cittadino, relativamente alle ordinanze da emettere per contenere gli assembramenti.

E ha annunciato un vertice analogo già all'inizio della settimana prossima: "Verificheremo quello che succede nel weekend e lunedi' ci rivediamo", con i componenti del comitato (prefetto e vertici di polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza). I provvedimenti presi "richiedono qualche sacrificio a tutti ma non mettono in difficoltà nessuno, in particolare gli esercenti", constata Sala, che auspica di "non dover prendere misure drastiche".