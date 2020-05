Un bambino è morto precipitando dal quinto piano

È stato un tragico incidente, secondo gli investigatori, quello che ha portato un bambino di 5 anni a cadere dal balcone e morire sul colpo questa mattina a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. In base alla prima ricostruzione dei carabinieri del reparto operativo dei carabinieri del lodigiano, il bimbo si è arrampicato sulla ringhiera del balcone di casa, al quarto piano di uno stabile di via Felice Cavallotti; si è sporto e infine è caduto.

Il tutto è accaduto in un momento di distrazione della madre, che era affaccendata in lavori domestici. È stata poi la stessa donna ad accorgersi dell'accaduto e a chiamare i soccorsi, ma quando i sanitari sono arrivati per il piccolo non c'era più niente da fare, tanto che l'elisoccorso in un primo momento chiamato ad intervenire, è stato fatto rientrare a Milano. Secondo gli investigatori al momento non ci sono profili penali per la madre.