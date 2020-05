Spara a moglie e figlio e poi tenta il suicidio

"Questo tentato omicidio è colpa del coronavirus. La gente è spaventata all'idea della morte, i nervi sono tesi. Speriamo che i medici trovino presto cure vere e un vaccino, perché questa non è vita". È questo il commento all'AGI di un gruppo di residenti del quartiere Primavalle, a Roma, in strada a pochi minuti di distanza dalla sparatoria che ha visto coinvolta una ex guardia giurata di 67 anni. L'uomo, dopo una lite, ha preso la pistola e' ha fatto fuoco ferendo la sua ex moglie di 63 anni e il figlio, un 44enne.